Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile piste çıktı!

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türkiye'de ağırlanan Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.

Ankara'da yaşayan ve 32 yıldır Formula 1 tutkunu olan Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayarak unutulmaz dakikalar yaşadı.

Formula 1'e olan hayranlığıyla bilinen Levent Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.

İnanılmaz bir deneyim yaşadığını söyleyen Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi. İnanılmaz bir sürpriz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör