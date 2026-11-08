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Giriş Tarihi: 08.11.2026 21:30

Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları karşısında zorlanmadı
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva, Degradi, Baijens (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Buse Kara, Eda Kafkas, Milenkovic)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Melissa Vargas, DeSouza (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın)

Setler: 18-25, 17-25, 20-25

Süre: 80 dakika (27, 26, 27)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE MEDİCANA #TÜRK HAVA YOLLARI #MEHMET TOPAL #MELİSSA VARGAS
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Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları karşısında zorlanmadı
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