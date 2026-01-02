ERZİNCAN’DA OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak Cuma Erzincan kar tatili için Valilik kararı geldi!

Erzincan genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10-12 derecelere kadar düşmesiyle birlikte "kış modu" tam anlamıyla devreye girdi. 2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan öğrenciler, yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar nedeniyle Erzincan'da yarın kar tatili var mı araştırmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için yaptığı "kuvvetli buzlanma ve don" uyarıları, valilik ve kaymakamlıkları harekete geçirdi.