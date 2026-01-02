Trend Galeri Trend Yaşam ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak Cuma Erzincan kar tatili için Valilik kararı geldi!

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar Erzincan'da hayatı zorlaştırırken, gözler 2 Ocak 2026 Cuma gününe çevrildi. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından okulların açılıp açılmayacağını merak eden binlerce öğrenci ve veli, "Erzincan'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Erzincan Valiliği son dakika açıklamaları takip edilirken özellikle yüksek kesimlerdeki buzlanma ve ulaşım sorunları değerlendiriliyor. İşte merkez ve ilçelerindeki eğitim-öğretim durumuna dair en güncel bilgiler.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 00:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 00:37
Erzincan genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10-12 derecelere kadar düşmesiyle birlikte "kış modu" tam anlamıyla devreye girdi. 2 Ocak Cuma günü ders başı yapmaya hazırlanan öğrenciler, yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar nedeniyle Erzincan'da yarın kar tatili var mı araştırmasını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için yaptığı "kuvvetli buzlanma ve don" uyarıları, valilik ve kaymakamlıkları harekete geçirdi.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan Valiliği 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 günlük ara verildiğini kamuoyuna duyurdu.

Pek çok ilde yoğun kar yağışının devam etmesiyle alınan tedbirler Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Kaymakamlıklar üzerinden takip ediliyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

