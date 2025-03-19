Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bugün sabah saatlerinde yolsuzluk ve terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonrası Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun işlediği suçlar da en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Ekrem İmamoğlu ve birlikte olduğu 106 kişiye yönelik 7 suçlama öne çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu gözaltına alınma nedenleri ve büyük skandallar silsilesi!