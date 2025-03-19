Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

Son dakika haberi: 'Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı?' sorusu büyük yolsuzluk ve terör operasyonunun ardından en çok merak edilen konuların başında geldi. Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik 7 suçlama da skandallar silsilesiyle birlikte tek tek ortaya çıktı. İşte suç örgütü liderliğinden rüşvete, teröre destekten ihaleye fesat karıştırmaya kadar uzanan birçok suçlama ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezalette boyut atladığını gösteren o çarpıcı detaylar!

Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:18
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bugün sabah saatlerinde yolsuzluk ve terör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonrası Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun işlediği suçlar da en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Ekrem İmamoğlu ve birlikte olduğu 106 kişiye yönelik 7 suçlama öne çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu gözaltına alınma nedenleri ve büyük skandallar silsilesi!

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 84'e yükseldi.

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, 22 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!

EKREM İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALIDI?

İMAMOĞLU DAHİL 106 KİŞİYE 7 SUÇLAMA

> Suç örgütü yöneticisi olmak
> Suç örgütü üyesi olmak
> Nitelikli dolandırıcılık
> Rüşvet