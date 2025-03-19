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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı? İşte Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye 7 suçlama!
Son dakika haberi: 'Ekrem İmamoğlu neden gözaltına alındı?' sorusu büyük yolsuzluk ve terör operasyonunun ardından en çok merak edilen konuların başında geldi. Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik 7 suçlama da skandallar silsilesiyle birlikte tek tek ortaya çıktı. İşte suç örgütü liderliğinden rüşvete, teröre destekten ihaleye fesat karıştırmaya kadar uzanan birçok suçlama ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezalette boyut atladığını gösteren o çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:18