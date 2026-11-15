Her Şeyi Konuşalım'ın Bu Haftaki Konukları Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve Resul Çelik | A Para

15 Kasım 2026 19:58

HABER | Son Dakika Haber ve Güncel Haberler #Haber #SonDakika #APara #Canlı #Gündem #Borsa #Altın #Emekli Cemil Barlas'ın sunumuyla ekranlara gelen Her Şeyi Konuşalım programının bu haftaki konukları Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve Resul Çelik. Birbirinden özel konukların ağırlandığı Her Şeyi Konuşalım'da dikkat çeken sohbetler, merak edilen konular ve farklı bakış açıları izleyiciyle buluşuyor. Keyifli sohbetlerin yer aldığı bu özel bölümü kaçırmayın! 🔔A Para'nın en güncel ekonomi haberlerini takip etmek için ; ► https://turkuvazvideo.com/wbk758 📌A PARA HABER: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGCgWQfb8ndv5q1_RMX3IuwDQ 📌Piyasa Gündemi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGCjHt4LGZ0SWN28pEPe9s6Sh 📌Ekonomi Notları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGChctfB6XJ-fFKyIgXc7FCux 📌Paranın Yönü: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGCjgMS3uGeDc3wz7otRkXMaO 📌Piyasa Raporu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGCgeXdsuZFLhItTo7vWOfqkw 📌Piyasa Notları: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGCieGBuiY-TkkTMiSXxLvpqg 📌Analiz: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHN8E9UQfGCjhxRIvWjXUa57mcg9jjS9y A Para Resmi Web Sitesi ► https://www.apara.com.tr Sosyal Medya Adreslerimiz ► https://facebook.com/apara ► https://twitter.com/apara_tv ► https://instagram.com/apara #APara #Aparacanlı #AParaTv #Ekonomihaberleri #sondakika #haber