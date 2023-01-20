Barbaros, Gülayşe’nin gerçek kimliğinin peşinde | Video
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki ikinci bölümüyle yoğun ilgi görürken Komiser Barbaros, Gülayşe’nin Eyüboğlu Ailesi’nin kayıp kızı olup olmadığını öğrenmek amacıyla DNA testi için saçından örnek aldı. Barbaros, Gülayşe’yi yemeğe davet ederken Gülayşe’nin “Ben daha önce hiçbiriyle yemeğe çıkmadım” diyerek Barbaros’a olan duygularını gösterdiği sahne bölüme damgasını vurdu.
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