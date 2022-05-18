Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 23’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın 23’üncü bölümüne Akkız’ın, Ulu Ece’nin çaşıdı olan ve kendisini annesi olarak tanıtan Alaca’nın cezasını kesmesi damgasını vurdu.