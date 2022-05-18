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Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti! | Video 18.05.2022 | 00:43
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Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü! | Video 10.05.2022 | 21:50
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Destan 22. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 06.05.2022 | 21:46
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Destan 20. bölüm fragmanı... Destan'In yeni bölümünden ilk kareler | Video 15.04.2022 | 19:58
Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 23’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın 23’üncü bölümüne Akkız’ın, Ulu Ece’nin çaşıdı olan ve kendisini annesi olarak tanıtan Alaca’nın cezasını kesmesi damgasını vurdu.