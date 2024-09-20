ANKA 3 hedefi 12'den vurdu 20.09.2024 | 11:17 Milli insansız savaş uçağımız ANKA 3 atış testlerinde hedefi 12'den vurdu! VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; Aselsan tarafından geliştirilen 'AF500 elektro optik kamera' takılı ANKA 3, ilk atış testini gerçekleştirdi. ANKA 3, Roketsan tarafından geliştirilen 'Teber-82' güdüm kiti kullanarak gerçekleştirdiği testi başarıyla tamamladı.