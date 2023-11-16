Bakan Ersoy’dan Tamer Karadağlı yorumu: "Çok başarılı oyuncu" | Video 16.11.2023 | 11:21 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştiriler üzerine yanıt vererek, "Tamer Karadağlı, çok başarılı bir tiyatrocu. Ülke ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne getirilmesiyle ilgili eleştiriler üzerine Bakan Ersoy, "Tamer Karadağlı, çok başarılı bir tiyatrocu. Ülke ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Shakespeare'i İngilizce oynayan ben ikinci bir isim bilmiyorum Türkiye'de, varsa bildirin. Kendisi liyakat sahibi bir insan ve sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım. Çok başarılı işler çıkaracağına da adım gibi eminim" şeklinde konuştu.

Kültür Yolu Festivallerine ilişkin milletvekillerinden gelen sorulara verdiği yanıtta, "Hepinizden talep geldiğine göre, demek ki iyi iş çıkarıyoruz" diyen Ersoy, festivallerin yapılacağı şehirleri seçerken her bölgeden bir ili barındıracak şekilde hareket edildiğini bildirdi. Özel tiyatrolara ilişkin eleştirilere cevap veren Bakan Ersoy, vergilerin düşürüldüğü, eğlence vergilerinin kaldırıldığı özel tiyatroların, bakanlığı döneminde en yoğun desteği aldığını anlattı.