Video Haber Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi
Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi

Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi

06.06.2023 | 16:03

Burhanettin Duran'ın 06.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haşmet Babaoğlu | Aynanın karşısına geçme vakti 02:52
Haşmet Babaoğlu | Aynanın karşısına geçme vakti 06.06.2023 | 16:05
Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi 03:55
Burhanettin Duran | Erdoğan okulunun yeni kabinesi 06.06.2023 | 16:03
Mahmut Övür | Mazlum coğrafyaların liderleri 03:55
Mahmut Övür | Mazlum coğrafyaların liderleri 06.06.2023 | 15:58
İstanbul Valiliği’ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı | Video 01:07
İstanbul Valiliği'ne atanan Davut Gül veda ziyaretlerine başladı | Video 06.06.2023 | 14:42
Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! | Video 01:31
Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! | Video 06.06.2023 | 14:36
Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret: Şahlanış döneminin başlangıcı olacak! | Video 18:10
Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret: "Şahlanış döneminin başlangıcı olacak!" | Video 06.06.2023 | 14:27
Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video 04:06
Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video 06.06.2023 | 13:44
Hilmi Türkmen’den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı: Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz | Video 01:45
Hilmi Türkmen'den İBB’ye Kız Kulesi Sahil Yolu isyanı: "Bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz" | Video 06.06.2023 | 12:58
Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Basiretsiz ve korkak! | Video 01:02
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Basiretsiz ve korkak!" | Video 06.06.2023 | 12:44
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı | Video 03:30
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı | Video 06.06.2023 | 11:33
Güney Kıbrıs’ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video 00:17
Güney Kıbrıs'ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video 06.06.2023 | 11:01
Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı | Video 05:57
Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı | Video 06.06.2023 | 10:08
5 aylık fark kesinleşti! Temmuzda ek zam ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 06:12
5 aylık fark kesinleşti! Temmuzda ek zam ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? | Video 06.06.2023 | 09:35
SON DAKİKA! İYİ Parti’de Aytun Çıray istifa etti | Video 02:45
SON DAKİKA! İYİ Parti'de Aytun Çıray istifa etti | Video 06.06.2023 | 09:38
Zekeriya Yapıcıoğlu tartışmalara noktayı koydu: Hizbullah’ın devamı değiliz | Video 47:51
Zekeriya Yapıcıoğlu tartışmalara noktayı koydu: Hizbullah'ın devamı değiliz | Video 05.06.2023 | 23:31
Musa Avsever’in 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi | Video 01:55
Musa Avsever'in 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi | Video 05.06.2023 | 22:13
Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor | Video 08:17
Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor | Video 05.06.2023 | 20:47
Çatalzeytin’de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 00:13
Çatalzeytin'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 05.06.2023 | 20:09
SON DAKİKA: AK Parti’nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu | Video 03:47
SON DAKİKA: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu | Video 05.06.2023 | 19:47
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video 00:33
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video 05.06.2023 | 18:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA