Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılırken Anafartalar köyü de boşaltıldı. Vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı.
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