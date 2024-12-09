D-130’da trafik kurallarına meydan okuyan görüntü: Ölümüne yardım!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy mevkiinde, D-130 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde yaşanan ilginç ve tehlikeli bir olay sürücüleri şaşkına çevirdi. Görenlerin “ölümüne yardım” yorumunu yaptığı olayda, seyir halindeki bir otomobil, yanında ilerleyen motosiklete yardım etmeye çalıştı.
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