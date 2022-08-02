Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklaması yapıldı.