Video Haber Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
Jacob Rothschild'den

Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü

25.11.2023 | 23:41

Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söyledi.

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