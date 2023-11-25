Jacob Rothschild'den "İsrail'i biz kurduk" itirafı: Bu plana ulaşmak 3 bin yıl sürdü
Rothschild Ailesi'nin bir numaralı ismi Jacob Rothschild, 2017 yılında verdiği bir röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söyledi.
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