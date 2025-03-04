Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolan kadının son görüntüsü ortaya çıktı!
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36)’in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evinden çıkıp gittiği görülen genç kadından bir daha haber alınamadı. Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Genç kadının cep telefonu ve eşyaları bulundu. Ekiplerin şuana kadar 6 kilometrelik bir alanı taradığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
03:44
Hilal Kaplan | Trump-Zelenski kavgası 04.03.2025 | 16:12
04:41
Mahmut Övür | Trump-Avrupa kavgasının arka planı 04.03.2025 | 16:09
04:38
Bercan Tutar | PKK gibi Batı da kendini feshetmeye doğru ilerliyor 04.03.2025 | 16:07
04:59
03:41
Salih Tuna | İkisi de muhalif fakat... 04.03.2025 | 16:02
01:56
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı | Video 04.03.2025 | 14:11
05:14
00:29
00:13
İski yine Kuleli’de denizi kirletti! 2.6 milyon TL ceza | Video 04.03.2025 | 11:50
01:22
00:45
En uzun menzilli seyir füzesi Atmaca kendi rekorunu yeniledi | Video 02.03.2025 | 16:23
16:39
Başkan Erdoğan 'Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı'nda konuştu 01.03.2025 | 21:11
01:26
01:22
00:25
29:14
01:59
Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz 28.02.2025 | 18:42
12:56