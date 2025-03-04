Video Haber Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolan kadının son görüntüsü ortaya çıktı!
Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolan kadının son görüntüsü ortaya çıktı!

Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolan kadının son görüntüsü ortaya çıktı!

04.03.2025 | 18:51

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36)’in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evinden çıkıp gittiği görülen genç kadından bir daha haber alınamadı. Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Genç kadının cep telefonu ve eşyaları bulundu. Ekiplerin şuana kadar 6 kilometrelik bir alanı taradığı öğrenildi.

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