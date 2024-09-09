Video Haber Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti
Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti

Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti

09.09.2024 | 23:22

Bakırköy’de bulunan Yücepor kulübü sorumlularından Ender Doğru, Yücespor tesislerinde oynayan iki çocuğun babasını çocukların gözleri önünde darp etti. Skandal görüntüler kameraya yansıdı. Çaresiz iki küçük çocuk ise darp esnasında babalarına bakıp ağladı.

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