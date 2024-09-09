Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti

Bakırköy’de bulunan Yücepor kulübü sorumlularından Ender Doğru, Yücespor tesislerinde oynayan iki çocuğun babasını çocukların gözleri önünde darp etti. Skandal görüntüler kameraya yansıdı. Çaresiz iki küçük çocuk ise darp esnasında babalarına bakıp ağladı.