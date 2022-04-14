Video Haber Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü?
Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü?

Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü?

14.04.2022 | 14:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan, Mustafa Destici’yi BBP Genel Merkezi’nde ziyaret etti | Video 01:16
Başkan Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti | Video 14.04.2022 | 14:52
Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü? 04:25
Mahmut Övür | Baykal, FETÖ lideri Gülen’le görüştü mü? 14.04.2022 | 14:32
Mehmet Barlas | Putin savaşı ne zaman bitirecek? 02:45
Mehmet Barlas | Putin savaşı ne zaman bitirecek? 14.04.2022 | 13:56
Salih Tuna | HDP’den önce siz esir aldınız 04:23
Salih Tuna | HDP’den önce siz esir aldınız 14.04.2022 | 13:54
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek | Video 01:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek | Video 14.04.2022 | 13:11
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 07:09
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 2022 istihdam programının detayları! Kimler başvurabilir? İş yerleri için şartlar neler? | Video 14.04.2022 | 11:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova’da iftarını açtı | Video 04:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 23:33
Bakan Soylu: Türkiye’de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video 02:31
Bakan Soylu: Türkiye'de göçmen politikası üzerinden siyaset yapanlar sefildirler | Video 13.04.2022 | 22:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova’da iftarını açtı | Video 01:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı | Video 13.04.2022 | 22:03
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 00:47
Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video 13.04.2022 | 17:32
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız | Video 01:06
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf: "Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız" | Video 13.04.2022 | 17:09
Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir 02:58
Hilal Kaplan | Gıda güvenliği, milli güvenlik meselesidir 13.04.2022 | 15:47
Sait Gürsoy | Şiirin çocuk gelişimindeki yeri 02:53
Sait Gürsoy | Şiirin çocuk gelişimindeki yeri 13.04.2022 | 15:44
Şebnem Bursalı | Millet İttifakı’nda Katolik nikâhı! 04:27
Şebnem Bursalı | Millet İttifakı'nda Katolik nikâhı! 13.04.2022 | 15:40
Dilek Güngör | Domatesin tarladan sofraya yolculuğu... 03:29
Dilek Güngör | Domatesin tarladan sofraya yolculuğu... 13.04.2022 | 13:09
Salih Tuna | Bir hamlede iki lideri bitirdi 04:02
Salih Tuna | Bir hamlede iki lideri bitirdi 13.04.2022 | 11:55
Engin Ardıç | Üçüncü ligde son maçlar 03:14
Engin Ardıç | Üçüncü ligde son maçlar 13.04.2022 | 11:52
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! | Video 01:16
SON DAKİKA | Kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına ilişkin haberlere yalanlama! | Video 13.04.2022 | 01:23
Göksu Deltası’nda yangın | Video 02:15
Göksu Deltası’nda yangın | Video 13.04.2022 | 00:14
Başkan Erdoğan açıkladı: Rize- Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? | Video 12:25
Başkan Erdoğan açıkladı: Rize- Artvin Havalimanı ne zaman açılacak? | Video 12.04.2022 | 21:34

Mahmut Övür'ün 14.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA