Mehmet Barlas '2020’de uzaktan yapılmayan tek şey olarak evlilik kaldı'
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Mehmet Barlas'ın 31.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...