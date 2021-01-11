Mehmet Barlas 'Amerikan sistemindeki bozukluklar sonunda sosyal medyadaki çarpıklığa dayandı'
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:00
04:02
Hasan Basri Yalçın | Sosyal medya ve güvenlik sorunu 11.01.2021 | 08:52
03:54
Kerem Alkin | Küresel ticarette ‘fırsatlar’ ve ‘zorluklar’ 11.01.2021 | 08:49
17:48
İşte Canan Kaftancıoğlu gerçekleri | Video 10.01.2021 | 15:24
17:39
01:27
MSB açıkladı: 43 operasyonda 226 terörist etkisiz hale getirildi | Video 10.01.2021 | 12:17
00:41
Caretta Caretta’yı iğneden kurtarıp öperek uğurladılar | Video 10.01.2021 | 01:06
02:06
İsrail Başbakanı Netanyahu, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı | Video 09.01.2021 | 22:38
02:40
Son dakika: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü | Video 09.01.2021 | 21:26
02:05
Son dakika haberi! Aleyna Çakır'ın otopsisindeki DNA profilleri... | Video 09.01.2021 | 20:11
01:45
İşte Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 09.01.2021 | 19:42
00:42
Türk lirasını ateşe verip sigara yaktılar! | Video 09.01.2021 | 19:11
06:03
Şoke eden anlar! 'Maske' uyarısında bulunan polise saldırdı | Video 09.01.2021 | 18:42
04:29
04:24
Mahmut Övür | Biden için Gülen de terörist mi? 09.01.2021 | 14:46
03:35
05:16
Hıncal Uluç | Sahtekârların kirlettiği sporun asil güzelliği... 09.01.2021 | 14:43
11:45
04:29
01:47
SON DAKİKA! Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı | Video 09.01.2021 | 12:06
Mehmet Barlas'ın 11.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...