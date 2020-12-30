Video Haber Mehmet Barlas 'Arda Turan kendisine Fatih Terim’in tanıdığı şansın hakkını verdi'

Mehmet Barlas 'Arda Turan kendisine Fatih Terim’in tanıdığı şansın hakkını verdi'

Mehmet Barlas 'Arda Turan kendisine Fatih Terim’in tanıdığı şansın hakkını verdi'
30.12.2020 | 08:46

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Mehmet Barlas'ın 30.12.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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