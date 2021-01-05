Mehmet Barlas 'Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen bir iktidar var'
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Mehmet Barlas'ın 05.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...