Video Haber Mehmet Barlas 'Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen bir iktidar var'

Mehmet Barlas 'Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen bir iktidar var'

Mehmet Barlas 'Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen bir iktidar var'
05.01.2021 | 12:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!' 04:47
Salih Tuna 'Onlar vuracak bunlar kazanacak!' 05.01.2021 | 12:46
Yavuz Donat 'Küçük Brüksel' 05:42
Yavuz Donat 'Küçük Brüksel' 05.01.2021 | 12:44
Okan Müderrisoğlu 'Varlık Fonu Raporu' 03:53
Okan Müderrisoğlu 'Varlık Fonu Raporu' 05.01.2021 | 12:42
Mahmut Övür 'İlker Başbuğ ve Cumhuriyet’in darbe iması' 04:56
Mahmut Övür 'İlker Başbuğ ve Cumhuriyet’in darbe iması' 05.01.2021 | 12:40
SON DAKİKA! Şırnak'ta Gabar Operasyonu'nda PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirilime anı kamerada | Video 01:44
SON DAKİKA! Şırnak'ta Gabar Operasyonu'nda PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirilime anı kamerada | Video 05.01.2021 | 12:22
Haşmet Babaoğlu '2021 için sahiden “iyi hayat” tavsiyeleri' 02:52
Haşmet Babaoğlu '2021 için sahiden “iyi hayat” tavsiyeleri' 05.01.2021 | 12:15
Mehmet Barlas 'Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen bir iktidar var' 02:16
Mehmet Barlas 'Hem salgınla hem de FETÖ ve PKK ile mücadele edebilen bir iktidar var' 05.01.2021 | 12:13
Hasan Basri Yalçın 'Darbe olmazsa askeri başarısızlık' 03:38
Hasan Basri Yalçın 'Darbe olmazsa askeri başarısızlık' 05.01.2021 | 10:09
Hilal Kaplan 'Ahlaksızlar' 04:16
Hilal Kaplan 'Ahlaksızlar' 05.01.2021 | 09:56
Burhanettin Duran 'Yeni darbe imaları, Boğaziçi ve asıl gündem' 04:32
Burhanettin Duran 'Yeni darbe imaları, Boğaziçi ve asıl gündem' 05.01.2021 | 09:53
Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video 01:47
Boğaziçi Üniversitesi’nde tehlikeli provokasyon | Video 05.01.2021 | 09:32
Gazeteci Mahmut Övür'den sert tepki: Can Ataklı laik seküler bir meczuptur | Video 08:15
Gazeteci Mahmut Övür'den sert tepki: "Can Ataklı laik seküler bir meczuptur" | Video 05.01.2021 | 08:55
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 00:18
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 05.01.2021 | 08:47
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 00:44
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 04.01.2021 | 22:44
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 00:40
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 04.01.2021 | 22:01
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 06:18
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 04.01.2021 | 20:01
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video 45:41
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video 04.01.2021 | 19:12
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı | Video 02:20
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı | Video 04.01.2021 | 19:21
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 01:43
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 04.01.2021 | 17:16
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 00:29
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 04.01.2021 | 17:20

Mehmet Barlas'ın 05.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA