Mehmet Barlas 'İhanete hedef olmak konusunda Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geçiyor'
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Mehmet Barlas'ın 13.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...