Mehmet Barlas 'Kömürhan Köprüsü yine Harput’a bakacak ama bu köprü bambaşka olacak'
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Mehmet Barlas'ın 02.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...