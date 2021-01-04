Video Haber Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı'

Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı'

Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı'
04.01.2021 | 13:35

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Mehmet Barlas'ın 04.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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