Mehmet Barlas | Sosyal medya patronları pandemiyi kullanarak dünyayı esir aldılar
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Mehmet Barlas'ın 14.01.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...