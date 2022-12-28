Melih Altınok | Bu iktidar resmen oy için çalışıyor yahu!

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04:56
Arap Yarımadası’na dolu ve kar yağdı | Video 28.12.2022 | 00:01
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Mahmut Övür | İBB'den ihale alan CHP milletvekilleri yok mu? 27.12.2022 | 16:58
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Melih Altınok'un 28.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...