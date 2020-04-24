Mustafa Ceceli’den 23 Nisan’da duygulandıran video!

Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu’nda yer alan sanatçı Mustafa Ceceli kanser hastası çocuklarla birlikte “Bugün 23 Nisan Hep Neşeyle Doluyor İnsan” şarkısını söyledi. Ülkemizin ve dünyamızın zor zamanlardan geçtiği pandemi döneminde Ceceli, evlerinden şarkıyı söyleyen çocuklara piyanosuyla eşlik ederek umut oldu.