Norveçli sanatçı Hilary Allison’dan Filistin’e destek! Konserinde Filistin bayrağı açtı!
İsrail tam 38 gündür Hamas bahanesiyle Gazze’nin kuzeyini yerle bir etti. Binlerce kişi bu katliamda hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim bu katliama tepki gösterirken Filipin asıllı Norveçli şarkıcı Hilary Allison da katliama sesini çıkardı. İşte Hilary Allison’ın konsere damga vuran o anları!
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