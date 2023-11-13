Video Haber Norveçli sanatçı Hilary Allison’dan Filistin’e destek! Konserinde Filistin bayrağı açtı!
Norveçli sanatçı Hilary Allison’dan Filistin’e destek! Konserinde Filistin bayrağı açtı!

Norveçli sanatçı Hilary Allison’dan Filistin’e destek! Konserinde Filistin bayrağı açtı!

13.11.2023 | 19:09

İsrail tam 38 gündür Hamas bahanesiyle Gazze’nin kuzeyini yerle bir etti. Binlerce kişi bu katliamda hayatını kaybetti. Birçok ünlü isim bu katliama tepki gösterirken Filipin asıllı Norveçli şarkıcı Hilary Allison da katliama sesini çıkardı. İşte Hilary Allison’ın konsere damga vuran o anları!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Norveçli sanatçı Hilary Allison’dan Filistin’e destek! Konserinde Filistin bayrağı açtı! 01:00
Norveçli sanatçı Hilary Allison’dan Filistin’e destek! Konserinde Filistin bayrağı açtı! 13.11.2023 | 19:09
Türkiye’den Gazze’ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır’a ulaştı | Video 00:23
Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır'a ulaştı | Video 13.11.2023 | 12:38
Numan Kurtulmuş: Dünyanın yeni sisteme ihtiyacı var | Video 03:38
Numan Kurtulmuş: "Dünyanın yeni sisteme ihtiyacı var" | Video 13.11.2023 | 11:24
Çember Operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 5 bin 309 kişi yakalandı | Video 01:20
"Çember Operasyonları" kapsamında arama kaydı bulunan 5 bin 309 kişi yakalandı | Video 13.11.2023 | 09:48
Meteoroloji’den 13 il için ’sarı kod’! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı | Video 00:30
Meteoroloji'den 13 il için 'sarı kod'! İstanbul ve İzmir için kritik uyarı | Video 13.11.2023 | 09:02
Netanyahu’dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız... | Video 00:18
Netanyahu'dan Arap ülkelerine tehdit : Çıkarlarınızı korumak istiyorsanız... | Video 13.11.2023 | 03:53
Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı 01:08
Yeşil saha ringe döndü! Futbolcuların burnu kırıldı 13.11.2023 | 01:36
Eyüpsultan’da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01:38
Eyüpsultan'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 13.11.2023 | 01:12
Hortumu gören turist korkudan fenalık geçirdi 01:10
Hortumu gören turist korkudan fenalık geçirdi 12.11.2023 | 18:39
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Ey Netanyahu! Gidicisin | Video 36:18
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ey Netanyahu! Gidicisin" | Video 12.11.2023 | 16:35
Başkan Erdoğan Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye | Video 19:38
Başkan Erdoğan "Sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye" | Video 12.11.2023 | 14:13
Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: Ön seçim yok | Video 00:42
Özgür Özel verdiği sözleri altı günde unuttu: "Ön seçim yok" | Video 12.11.2023 | 13:00
İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video 00:39
İstanbul’da MİT ve emniyetten DEAŞ’a kritik operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı | Video 12.11.2023 | 12:54
Bakan Yerlikaya: 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi | Video 03:10
Bakan Yerlikaya: "42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi" | Video 12.11.2023 | 08:42
İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video 03:02
İslam Zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı | Video 11.11.2023 | 19:37
Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır... | Video 12:42
Dünyanın gözü bu toplantıda! Başkan Erdoğan: "Batı’nın tavrı acizlik, korkaklıktır..." | Video 11.11.2023 | 15:17
Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklama | Video 09:24
Yargıtay-AYM arasında yetki tartışması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama | Video 11.11.2023 | 11:53
Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail, Gazze’ye fosfor bombası ile saldırdı 02:47
Dünyanın gözü önünde savaş suçu! İsrail, Gazze'ye fosfor bombası ile saldırdı 11.11.2023 | 00:49
Mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çeki verileceğini duyanlar akşamdan sıraya girdi 02:31
Mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çeki verileceğini duyanlar akşamdan sıraya girdi 11.11.2023 | 00:23
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 00:15
Endonezya Hastanesi’nde elektrik, su ve iletişim kesildi 10.11.2023 | 23:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA