Sapağı kaçırmamak isterken TEM’de kazaya sebep oldu: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sapağı kaçırmamak için şerit değiştiren hafif ticari araç, kamyonete çarptı. Hasarlı araçları fark etmeyen bir panelvanın da karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.