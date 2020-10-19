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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eğitimde reform' çağrısı | Video 19.10.2020 | 12:41
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada; gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikri iktidarın siyasi kadrolar ile değil, bilim, ve hikmet insanları tarafından inşa edileceğini belirtti, "Fikri iktidarımızı hala tesis edemedik" dedi. Erdoğan, eğitim sistemine ilişkin önemli tespitlerde bulundu, 'Topyekun reform' çağrısı yaptı.