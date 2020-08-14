Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail ve BAE arasındaki kirli anlaşmaya sert tepki | Video
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Dışişleri Bakanlığı'ndan,ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye tepki gösterildi. Yapılan son dakika açıklamada; "Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.