SON DAKİKA | İsrail Lübnan'ı vurdu: Beyrut'ta şiddetli patlama
Son dakika haberleri... İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
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