Video Haber SON DAKİKA: Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
SON DAKİKA: Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti

SON DAKİKA: Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti

02.09.2024 | 13:10

Son dakika haberleri... Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

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