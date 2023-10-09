Video Haber Tanju Özcan'ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı | Video
Tanju Özcan'ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı | Video

Tanju Özcan'ın parti binasındaki fotoğrafı çöpe atıldı | Video

09.10.2023 | 16:35

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP'den ihracı sonrası yaptığı itiraz başvurusunun Ankara 28'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında duvarda asılı halde bulunan çerçeve içindeki fotoğrafı kaldırıldı. CHP'li Bolu Belediye Meclisi Üyesi İlkay Bayrak tarafından duvardan sökülen Özcan'ın fotoğrafı, çöpe atıldı.

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