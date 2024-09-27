TCG Anadolu Gemisinin boğazdan geçişi böyle görüntülendi
Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıldönümü kutlamaları çerçevesinde TCG Anadolu gemisi ile birlikte 15 geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.
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