TEM Otoyolu’nda lüks otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki lüks otomobil alev alev yandı. Sürücünün kayıplara karıştığı yangında uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.