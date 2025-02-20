Vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi konuştu: "Kavga bilmez, dövüş bilmez, çok naif bir çocuktu" | Video

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında iki caninin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu ama en çok da ailesinin annesinin yüreğine düştü o ateş. Minguzzi'nin teyzesi ilk kez dehşete düşüren olayla ilgili konuştu. Hastane ziyaretine gelen esnafın anlattıklarını paylaştı.