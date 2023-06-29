İstanbullular bugüne dikkat! Meteoroloji'den 8 il için "sarı" kodlu uyarı | Video

Meteoroloji, bayramın ikinci gününde 8 il için sağanak uyarısı yaptı. Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği, yağışlı havanın İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağını belirtti.