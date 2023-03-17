Kuruluş Osman 119.Bölüm Fragmanı "Bundan gayrı pusatım Komutan Nayman’ın emrindedir!" | Video

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, atv ekranlarındaki 118. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman’ın finalinde Osman Bey’in Olof’un cezasını kesmesi ve Öktem Bey’in şehit edilmesi bölüme damga vurdu. Peki Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Merakla beklenen Kuruluş Osman 119. bölümü fragmanı yayınlandı.