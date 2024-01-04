Kuruluş Osman 141. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır. Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?

Orhan Bey'in Holofira'yı pazardan kaçırması Saadet Hatun'la Malhun Hatun'u karşı karşıya getirir. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Holofira, Orhan'ın onu alıp götürmesinin üzerine Mehmet ve Orhan karşı karşıya gelir. Arada kalan Holofira bu çatışma sonrası nasıl bir hamle yapacaktır?

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a sevdasını söylemiştir. Gonca bu itiraf karşısında ne yapacaktır? Alaeddin Bey, Gonca meselesini Bala Hatun'la konuşur. Bala Hatun'un Alaeddin'e verdiği tavsiyeler Gonca ve Alaeddin sevdasını nasıl etkileyecektir?

Yenişehir'den dönen Yakup Bey, Vasilis'i altın karşılığında Haçlılarla takas etme kararı alır. Yakup Bey'in bu kararında Üstat Gera'nın nasıl bir etkisi vardır? Yakup Bey bu takasla aslında neyi hedeflemektedir?

Malhun Hatun, Orhan'ın ısrarına karşı şartını koşar. Eğer Holofira Müslüman olursa evlenmelerine müsaade edecektir. Fakat Holofira, Müslüman olmayacağını söyler. Orhan Bey Holofira'yı ikna edebilecek midir? Uç Pazar'da Holofira ve Aysima karşı karşıya gelir. Buna şahit olan Malhun Hatun ne yapacaktır?

Vasilis takasında Karacelasun ve Mehmet Bey çatışır. Orhan ve Alaeddin de bu çatışmaya dahil olur fakat Karacelasun üstün gelmektedir. Bunun haberini alan Osman Bey her şeyden Yakup Bey'i sorumlu tutar. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Evlatlarını Karacelasun'un elinden kurtarabilecek midir?