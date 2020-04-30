Kuruluş Osman 20. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Osman Bey ihanetin cezasını verdi | Video

atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü yayınlanacak olan 20. Bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kuruluş Osman 20. Bölüm Fragmanı ve Osman Bey'in ihanetin cezasını verdiği o anlar... "Öyle kolay can vermek yok!"