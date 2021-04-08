Kuruluş Osman 54. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı izle! Kalleş Dündar Bey'in idamı! (14 Nisan 2021 Çarşamba)
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Kuruluş Osman 51. bölüm fragmanı | Video 18.03.2021 | 00:28
atv Kuruluş Osman 54. Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Dündar Bey fazla vakit kaybetmeden idam edilecektir!"