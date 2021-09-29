Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 65. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Kuruluş Osman'dan 16 yeni oyuncu ile muhteşem dönüş

Kuruluş Osman 65. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Kuruluş Osman'dan 16 yeni oyuncu ile muhteşem dönüş

Kuruluş Osman 65. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Kuruluş Osman'dan 16 yeni oyuncu ile muhteşem dönüş
29.09.2021 | 10:29

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atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'dan ekranlara muhteşem dönüş! Kuruluş Osman 65. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı... Kuruluş osman Yeni Sezon 6 Ekim Çarşamba akşamı atv'de başlıyor!

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KURULUŞ OSMAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON 6 EKİM ÇARŞAMBA AKŞAMI BAŞLIYOR!

Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu 6 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, büyük ilgi gören ilk tanıtımı ile yeni sezonda çok farklı bir 'Kuruluş Osman'ın ekranda olacağının mesajını verdi.

Kadroya 16 yeni oyuncu katıldı

6 Ekim Çarşamba akşamı yeni hikayesi ve birbirinden iddialı isimlerin katıldığı güçlü oyuncu kadrosuyla üçüncü sezonuna başlayacak 'Kuruluş Osman'da Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç sürpriz karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezon ezber bozacak

'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezonu ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikayeler, karakterler ve kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.

atv ekranında 6 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile yine reytinglerin zirvesinde yer alacak.

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