Video Magazin Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video
Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video

Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video

12.09.2024 | 08:46

Şarkıcı Ceylan, Mardin gezisinde sokakları şarkı söyleyerek gezdi. O anları sosyal medyadan paylaşan Ceylan, beğeni yağmuruna tutuldu.

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