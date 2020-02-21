Esra Erol'da şoke eden saplantılı aşk! 'Komşum karımı kaçırdı' | Video
Esra Erol'da canlı yayınına gelerek Esra Erol'dan yardım isteyen Hakverdi Zengin, 12 yıllık karısının komşusu Hakan Bekar tarafında kaçırıldığını açıkladı. Esra Erol'a 12 yıllık karısı Canan Zengin'le hiç bir sorunları olmadığını belirterek karısının bulunmasını istedi.
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