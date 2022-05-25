Sadakatsiz 60. Bölüm final fragmanı yayında! “Günün sonunda birimiz bu savaşı kaybetti”

Kanal D ekranlarının uzun soluklu uyarlama dizisi Sadakatsiz final bölümü ile ekranlara geliyor. 60. Bölümde final yapacak Sadakatsiz final fragmanı yayında! Baştan sona tüm hikayenin hatırlatıldığı fragmanda Derin, Volkan ve Asya’yı kasteden 3 kişilik savaşta birinin kaybettiği söyleniyor. Sadakatsiz 60. Bölüm fragmanı izle ekranı dizinin sevenleri için geliyor. İşte Sadakatsiz final fragmanı izle!

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz 60. Bölüm ile ekranlara veda ediyor. Heyecanla beklenen hikayenin sonuna gelindi. Bu noktada Sadakatsiz final fragmanı izle ekranı da ziyaret ediliyor. İşte Kanal D Sadakatsiz 60. Bölüm final fragmanı izle!