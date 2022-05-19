Sadakatsiz final bölüm fragmanı izle: Bu sonda mutlu olan taraf olabilecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz final bölümüyle yayınlanacak. Gelecek hafta son bölümüyle ekrana veda edecek olan yapımın tanıtım fragmanında Bu sonda mutlu olan taraf olabilecek mi? Sözü dikkat çekti. İşte Sadakatsiz 60.bölüm fragmanı ve final bölümüne dair bilgiler...