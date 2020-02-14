Son dakika! Müge Anlı'da canlı yayında öz oğlunu öldürdüğünü böyle... (14 Şubat 2020 Cuma) Cezası açıklandı | Video

Son dakika haberi... Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında öz oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü açıklayan baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu! Müge Anlı, 14 Şubat 2020 Cuma canlı yayınında; öz oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu'ya mahkemenin verdiği o cezayı izleyicilerine böyle duyurdu...