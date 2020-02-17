Son dakika! Müge Anlı'dan canlı yayında Barış Manço ile ilgili anısını anlatan konuğa uyarı! (17 Şubat 2020 Pazartesi) | Video

Son dakika haberi... atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 17 Şubat 2020 Pazartesi canlı yayınında; çocuğu evden kaçan babayı sert bir şekilde uyarmak zorunda kaldı. Müge Anlı evladının kendisine bıçak çektiğini ve evi terk ettiğini anlatan baba, merhum ünlü sanatçı Barış Manço ile ilgili anısını anlatarak örnek verince konuğunu uyararak başka konuya geçti.