Türkiye'nin gazetesi SABAH 40 yaşında | Video
Türk basınında cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan SABAH gazetesi, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan SABAH, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi olmayı devam ettiriyor. SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel, A Haber'e açıklamalarda bulundu.
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